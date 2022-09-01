"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

İsrail, Halep ve Şam’ı vurdu

01 Eylül 2022, Perşembe 12:00
Suriye’nin kuzeyinde Beşşar Esed rejimi kontrolündeki Halep ilinin doğusunda yer alan havalimanına ve başkent Şam’a İsrail tarafından saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA’nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 20.00 sularında Halep Havalimanı’na İsrail tarafından füze saldırısı düzenlendiği öne sürüldü. Halep il merkezinin doğusundaki havalimanında hasar oluştuğu kaydedildi. Halep’te rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah’a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.  Esed rejimi, İsrail’in 25 Ağustos’ta Hama’ya, 14 Ağustos’ta Tartus iline, 22 Temmuz’da da başkent Şam’a hava saldırıları düzenlediğini öne sürmüştü. İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

Okunma Sayısı: 709
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zam üstüne zam...Kış çok zor geçecek

    Pakistan'da ölü sayısı 1208'e yükseldi, 6082 yaralı var
    📷

    Hayreddin Ekmen: Muhteşem bir hayatı çizgimle resmetmeye çalıştım

    Bağımlı yargıya güven dipte

    Bir aile daha Diyarbakır Annelerine katıldı

    Çalışanlar uzaktan çalışmayı sevdi

    Erdoğan’a işsizlik soruları

    İç borçlanma artarak sürecek

    6’lı masa oya işler gibi çalışıyor

    Uçak biletleri de zamlandı

    Erasmus’a giden dönmüyor

    Aileler okul masrafına yetişemiyor

    TFF binasına Yönetim Kurulu toplantısı sırasında ateş açıldı

    'Thodex' soruşturmasında son durum?

    İsrail, 2 Filistinliyi daha öldürdü

    Libya - Sirte'de toplu mezardan 15 ceset çıkarıldı

    Sudan'da göstericiler yeniden sokaklarda

    Malezya’da Eski Başbakanın eşine 10 yıl hapis

    Nijerya’da sel: 115 ölü

    Gök gürültülü sağanak etkili oldu

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    1908’de yapılan bir yolsuzluk tesbiti
    Genel

    Zam üstüne zam...Kış çok zor geçecek
    Şükrü BULUT

    Gençliğimizin yetişmesinde eğitimcilerimizin istibdadı…
    Süleyman KÖSMENE

    Tilavet secdesinin kazası var mı?
    Şemseddin ÇAKIR

    Nurefşan bir program
    📷
    Genel

    Hayreddin Ekmen: Muhteşem bir hayatı çizgimle resmetmeye çalıştım
    Ahmet BATTAL

    Şimdiki küçüklük ve DP-2
    Faruk ÇAKIR

    Giden gelmiyor, acep nedendir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.