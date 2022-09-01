İsrail, Halep ve Şam’ı vurdu

Suriye’nin kuzeyinde Beşşar Esed rejimi kontrolündeki Halep ilinin doğusunda yer alan havalimanına ve başkent Şam’a İsrail tarafından saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA’nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 20.00 sularında Halep Havalimanı’na İsrail tarafından füze saldırısı düzenlendiği öne sürüldü. Halep il merkezinin doğusundaki havalimanında hasar oluştuğu kaydedildi. Halep’te rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah’a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor. Esed rejimi, İsrail’in 25 Ağustos’ta Hama’ya, 14 Ağustos’ta Tartus iline, 22 Temmuz’da da başkent Şam’a hava saldırıları düzenlediğini öne sürmüştü. İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

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