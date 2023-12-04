İsrail, hapishaneleri diriler mezarlığına çevirdi

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, İsrail’in, 7 Ekim’den bu yana esirlere uyguladığı işkence ve cezalandırmalarla hapishaneleri “diriler mezarlığına” çevirdiğini belirtti.

Filistin Esir İşleri Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze saldırılarıyla eş zamanlı olarak İsrail’in, hapishanelerdeki Filistinlilere dönük baskı ve saldırılarını da artırdığı ifade edildi. Hapishane yönetimlerinin, esirlere karşı işlenen bu baskı ve suçların açığa çıkmaması için ciddi bir karartma uyguladığı kaydedilen açıklamada, esirlerin yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmediği ve dış dünyadan tamamen koparıldığı aktarıldı. Açıklamada, İsrail askerlerinin, Filistinlileri kasıtlı olarak yaralamaya çalıştığı ve tedaviden mahrum bıraktığı, esirlerin doktor istemesi durumunda da “tedavi için hapishane dışına çıkmak isteyenler darbedilecek ve ölecek” cevabıyla karşılaştığı aktarıldı. 7 Ekim’den bu yana ağır işkence sonucu 6 esirin öldüğüne dikkati çekilen açıklamada, İsrail’in, hapishaneleri “diriler mezarlığına” çevirdiği ifade edildi. AA

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