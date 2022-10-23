"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

İsrail hapishaneleri Filistinli dolu

23 Ekim 2022, Pazar 19:05
Filistin Esirler Cemiyeti, geçen eylül sonu itibarıyla İsrail cezaevlerindeki Filistinlilerin sayısının 30’u kadın, 190’ı 18 yaş altı olmak üzere 4700’e ulaştığını açıkladı.

İsrail askerlerinin, bu yıl içinde 5300’den fazla Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedilen açıklamada, esir işleriyle ilgilenen kurumların verilerine göre hesaplanan bu sayının, serbest bırakılan Filistinlileri de içerdiği aktarıldı. Açıklamada, İsrail’in Filistinli tutuklularla dolu İsrail gözaltı merkezlerinin her bir bölümünde 80’den fazla kişinin kaldığı ve aşırı yoğunluk nedeniyle sorgulamaları bittikten sonra bile Filistinlilerin 70 günden fazla buralarda kalabildikleri belirtildi.

72 kişilik kapasiteli yerde 80 kişi kalıyor

Tutukluların en çok sıkıntıyla karşılaştıkları yerlerin, başka bir cezaevine nakil, sağlık nedeniyle ya da mahkemeye çıkmak için getirildikleri geçiş ve gözaltı merkezleri olduğu öğrenildi. Ofer Cezaevi’ndeki gözaltı merkezlerinin 72 kişilik kapasiteye sahip olduğu ifade edilen açıklamada, buna rağmen yeni gözaltılarla her bir merkezde alıkonulan kişi sayının 80’i geçtiği bilgisi verildi.

AA

Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa kokain kıskacında

    İsrail hapishaneleri Filistinli dolu

    28 milyar doların kaynağı açıklanmalı

    Atina’nın ilk Müslüman mezarlığı 2023’de hazır olacak

    Gıda fiyatlarında önlenemez yükseliş

    'Türkmenlere bakanlık verilmemesini şaşkınlıkla izliyoruz'

    İngiltere'de Rishi Sunak Başbakanlık için resmen aday
    📷

    "Altın kadar değerli"

    Kenya'daki kuraklık "korkunç" boyutlarda

    Dünya Sağlık Örgütü: Suriye'de 13 bin şüpheli kolera vakası var

    'Nijerya'daki seller sebebiyle 2,5 milyon kişi insani yardıma muhtaç'

    '2024'te adaylık niyetim var ancak resmi karar vermedim'

    Erdoğan, Çevik Bir ağzıyla konuşuyor

    Dünyanın etrafını 18 kez sarabilecek büyüklükte bir tehlike!

    İmran Han 'siyasetten men' kararını mahkemeye taşıdı

    'Rusya, Herson'da iki köyü daha terk etti'

    Hollanda'daki ırkçı, çirkin ve küstah eylem başlamadan bitti

    Son dakikalarda gelen galibiyetle Fenerbahçe'de büyük sevinç

    Trabzonspor, Sivasspor'u tek golle geçti

    Ekonomik kriz derinleşiyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hidayete dönüşten, dinden uzaklaşmaya
    Genel

    Erdoğan, Çevik Bir ağzıyla konuşuyor
    Ahmet BATTAL

    Bu baba başka baba
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Dünyanın etrafını 18 kez sarabilecek büyüklükte bir tehlike!
    Feyzullah ERGÜN

    Hastalar Risalesi'ni Anlamaya Doğru-4: Dördüncü Deva
    Risale-i Nur'dan

    Tevekkül, esbabı bütün bütün reddetmek değildir
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    İsim ve resimlere takılırsak, nasıl çıkarız karanlıktan aydınlıklara?
    Mehmet KARA

    Maliyeti “söyleyemez”miş!
    Genel

    Hollanda'daki ırkçı, çirkin ve küstah eylem başlamadan bitti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.