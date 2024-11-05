İsrail hapishanelerinde işkence yapılıyor

Gazze’de soykırım yapan İsrail, tutukladığı Filistinli esirlere de işkence yapıyor.

Keyfi olarak hapishanelerde tutulan binlerce Filistinli,, ağır işkencelere maruz kalıyor. B’tselem adlı kuruluşun “Cehenneme hoşgeldiniz” adlı raporunda, salıverilen 55 Filistinli mahkumun ifadeleri bulunuyor. İfadelerde, hapishanelerdeki koşulların 10 ay önce Gazze savaşının başlamasından sonra çok kötüleştiği anlatılıyor. B’tselem’in Genel Direktörü Yuli Novak “İsrail hapishane sistemi Filistinliler söz konusu olduğunda bütün olarak bir işkence kampı şebekesine dönüştü” demişti. Haber Merkezi

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