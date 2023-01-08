İsrail hapishanesinden 40 yıl sonra tahliye edildi

İsrail hapishanelerinde geçirdiği 40 yılın ardından serbest bırakılan Filistinli Kerim Yunus, geride kalan 4 bin 500 Filistinli tutukludan dolayı sevincini buruk yaşadığını belirtti.

Mahkumiyetini tamamlayarak İsrail hapishanesinden 5 Ocak 2023 sabahı tahliye edilen 67 yaşındaki Yunus, İsrail’in kuzeyinde yer alan Ara beldesindeki evinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Filistin halkının özgürlüğü için 40 yıl daha feda etmeye hazır olduğunu vurgulayan Yunus, hapisten Filistinli tutukluların mesajını getirdiğini söyledi. Filistinli tutukluların İsrail’e boyun eğmeyeceğinin altını çizen Yunus, İsrail hapishanelerinde hâlâ 4 bin 500 Filistinli tutuklu bulunduğu için sevincinin eksik olduğunu dile getirdi. Yunus, tahliyesinin ardından ilk olarak, cezaevindeyken vefat eden anne ve babasının Ara’daki mezarlarını ziyaret etmişti. AA

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