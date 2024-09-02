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İsrail Harem-i İbrahim Camisi'ni kapattı

02 Eylül 2024, Pazartesi 14:48
İsrailli yetkililerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapatarak, Yahudilerin kullanımına açtığı belirtildi.

El Halil Vakıflar Müdürü Gassan er-Recebi yaptığı açıklamada, İsrail'in "1 Eylül tatili" sebebiyle Harem-i İbrahim Camisi'nin Müslümanların kullanımına kapatıldığını söyledi.

Recebi, "İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni kapattıktan sonra, genellikle tüm bölümlerini Yahudi yerleşimcilere açıyor. Gürültülü kutlamalar ve Talmut ritüelleri yapılıyor." dedi.

İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ni her yıl farklı bayram günlerini bahane ederek Müslümanlara kapattığını ifade eden Recebi, İbrahim Camisi'nin "zamansal ve mekansal anlamda bölünmeye devam ettiğini" vurguladı.

Recebi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden sonra ise Müslümanlara Harem-i İbrahim Camisi için kısıtlamaların artırıldığını aktardı.

Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Bölünmüş kısımlar yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor. Buna göre, Yahudilerin dini bayramlarında cami olan kısım Yahudilere, Müslümanların dini bayramlarında da sinagog kısmı Müslümanlara tahsis ediliyor.

AA

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