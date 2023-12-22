İsrail: Hasta tutukluları ‘kelepçeli ve gözleri bağlı’ tedavi edin

İsrail Sağlık Bakanlığı, sağlık ekiplerinin Gazze Şeridi’nde tutuklanan ve tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan Filistinlilere nasıl davranması gerektiğine ilişkin bir talimat listesi yayınladı.

Şarku’l Avsat’ın Arap Dünyası Haber Ajansı’dan aktardığına göre talimatta, hasta olan tutukluların elleri ve gözleri bağlı olarak tedavi edilmesi istendi. İsrail Sağlık Bakanlığı ve ordusu, hasta tutukluları İsrail hastanelerinde tedavi etmeme kararı aldı. Bunun yerine Beerşeba bölgesinde özel bir tesis kurmaya karar verdi. Talimatlar, sağlık ekiplerinin tutuklulara kendilerini tanıtmayı ve anlaşma olmadan tedaviyi yasaklıyor. Ancak acil durumlarda hayat kurtarmak için prosedürlerin atlanarak tedavi uygulanmasına müsaade ediyor. Haber Merkezi

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