İsrail hava saldırısında bir aileyi katletti

İsrail’in gece saatlerinde şiddetli hava saldırıları düzenlediği Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kentinde bir ailenin tüm fertleri can verdi.

NNA'nın haberinde, "Dün gece, İsrail’in Baalbek kenti ve ona bağlı kasabalara yönelik saldırıları şu ana kadarkilerin en şiddetlisiydi. Baalbek’teki masum aileler, bu gece katliamlardan kurtulamadı. Şaat kasabasında Turki Zaiter adlı vatandaşın evinin vurulduğu saldırıda ailenin tüm fertleri hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

NNA ayrıca Baalbek bölgesindeki Nebi Şit kasabası ve çevresinin de defalarca bombalandığını, Yunin kasabasındaki bir benzin istasyonunun hedef alındığını ve çevredeki birçok kasabanın da vurulduğunu bildirdi. Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Lübnan’ın güneyindeki Sur ve Nebatıye kentlerine de saldırılar düzenlediğini ifade etti.