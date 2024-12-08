İsrail hesap vermeli

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Güney Afrikalı mevkidaşı Cyril Ramaphosa, İsrail’in, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere karşı işlediği suçlardan dolayı Uluslararası Adalet Divanı (UAD) önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Tebbun, ülkesini ziyaret eden Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Güney Afrika’nın, İsrail’in Gazze Şeridi’nde işlediği suçlardan dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanması için gösterdiği çabalardan övgüyle söz eden Tebbun, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı’na yaptığı başvuruyu takdirle karşıladığını ve desteklediğini söyledi. Ramaphosa da, ülkesinin saldırıların durdurulması, tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze halkına acil insani yardım sağlanması çağrısını tekrarladı. AA

Okunma Sayısı: 289

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.