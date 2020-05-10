İsrail’i durdurun

Mısır’daki Ezher Kurumu, uluslararası topluma Filistin dâvâsı konusundaki sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundu.

Ezher’den yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil şehrinde bulunan Harem-i İbrahim’e ait vakıf arazilerine el koyma kararı ve Yahudileştirme faaliyetleri kınandı. Uluslararası topluma Filistin davası konusundaki sorumluluklarını üstlenme çağrısı yapılan açıklamada, uluslar arası toplumdan ayrıca İsrail’in Filistin halkının hakları, toprakları ve kutsal değerlerine yönelik ihlâllerini durdurmak için kesin kararlar almasını istedi. Filistin’in dinî ve tarihî eserleri ile Müslümanlar ve Hıristiyanların kutsallarına karşı İsrail’in gerginliği tırmandıran politika ve açık ihlâllerinin kesin bir dille reddedildiği belirtilen açıklamada, uluslararası kanunlara yönelik bu ihlallerin tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesiyle meşgul olduğu bir zamanda yapıldığı aktarıldı. İsrail Kanal 7 televizyonuna göre, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, 3 Mayıs Pazar günü, Harem-i İbrahim’in geliştirilmesi projesi kapsamında buradaki vakıf arazilerine el konulması projesini nihai olarak onaylamıştı. Proje, Harem-i İbrahim’de engelli Yahudi ziyaretçiler için ayrı bir yol açılması ve asansör inşa edilmesi için El-Halil’deki Filistin topraklarına el konulmasını öngörüyor.