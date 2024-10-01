İsrail’i durdurun

Pakistan, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın Lübnan’da öldürülmesinin ardından saldırıları nedeniyle İsrail’i kınadı ve Birleşmiş Milletlere (BM) bu ülkenin durdurulması çağrısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Pakistan, Orta Doğu’da artan İsrail maceracılığını şiddetle kınıyor. İsrail’in sivil nüfusa yönelik durmak bilmeyen saldırıları ve uluslararası hukuku umursamaması, endişe verici seviyelere ulaştı.” ifadeleri kullanıldı. Son günlerde İsrail Hava Kuvvetlerinin Lübnan’ın egemenliğine yönelik kabul edilemez ihlallerde bulunduğu, sivilleri hedef aldığı, güvenlik ve istikrarın altını oyduğu belirtilen açıklamada, saldırılar neticesinde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi. AA

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