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5 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

'İsrail'i, saldırılara son vermeye zorlayın'

05 Kasım 2022, Cumartesi 15:56
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan, ABD'nin, İsrail'i, Filistin halkına ve kutsal değerlerine yönelik saldırılarına son vermeye zorlamasını istedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Abbas'ı telefonla aradı.

Görüşmede, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri hakkında bilgi veren Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a, İsrail'in Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsallara ve Kudüs'e yönelik ihlallerinden ve Filistin halkının şehirlerde, köylerde ve mülteci kamplarında karşı karşıya kaldığı saldırılardan bahsetti.

Abbas ayrıca ABD yönetiminden, İsrail'i, Filistin halkına, topraklarına ve kutsal değerlerine yönelik suçlarını durdurmaya zorlamasını talep etti.

Blinken'ın da ülkesinin, Batı Şeria'da yükselen tansiyonun düşürülmesi için çaba harcadığını ve çeşitli temaslar kurduğunu vurguladığı belirtildi.

Haberde ayrıca ilerleyen zamanlarda da temasların sürmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İsrail askerleri dün, Cenin'de 2, Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Dakku beldesinde 1 ve Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa yakınlarında da 1 olmak üzere 4 Filistinliyi öldürmüştü.

Filistin yönetimi ise İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 4 Filistinliyi öldürmesini "savaş ilanı" olarak nitelemişti.

AA

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