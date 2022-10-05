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5 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İsrail, İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı!

05 Ekim 2022, Çarşamba 11:49
İsrail yönetimi, Yahudilerce kutsal sayılan Yom Kippur Bayramı gerekçesiyle, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı.

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Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun "Yahudilerin ibadet edeceği" bahanesiyle öğle namazından itibaren camiyi kapattığını söyledi.

Recebi, İsrail güçlerinin Yahudilerce kutsal sayılan "Yom Kippur" nedeniyle yarın akşama kadar camiye Müslümanların girişini ve ezan okunmasını yasakladığını aktardı.

İsrail güçlerinden bir ayda 57 defa ezan yasağı

Öte yandan Filistin Vakıflar Bakanlığı, İsrail'in eylül ayı boyunca Harem-i İbrahim Camisi'nde 57 kez ezan okunmasını engellediğini duyurdu.

Dün de Fanatik Yahudi yerleşimciler, Harem-i İbrahim Camisi içinde sahne kurarak konser düzenlemişti.

Yahudi yerleşimcilerin, camide enstrümanlar eşliğinde şarkılar söylediği ve dans ettiği görüntüler sosyal medyada yayılmış ve tepkiyle karşılanmıştı.

Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Bölünmüş kısımlar yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor. Buna göre, Yahudilerin dini bayramlarında cami olan kısım Yahudilere, Müslümanların dini bayramlarında da sinagog kısmı Müslümanlara tahsis ediliyor.

AA

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