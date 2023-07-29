İsrail ikiye bölünmüş bir ülke haline geldi

Eski Mossad Başkanı Tamir Pardo, tartışmalı yargı düzenlemesindeki ısrarıyla Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ordu ile Mossad’ı dağıttığını ve “İsrail’in ikiye bölünmüş bir ülke haline geldiğini” söyledi.

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İsrail yine çocuk öldürdü İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Pardo, İsrail’deki tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Netanyahu’nun izlediği politikaya ilişkin Pardo,”Başbakan Netanyahu, korkunç ırkçı partilerle koalisyon kurdu ve tutumu da onlardan çok farklı değil.” ifadelerini kullandı. Pardo, tartışmalı yargı düzenlemesine işaret ederek, “Bizim çıkardığımız kanunlardan bazılarını başka bir devlet çıkarsa, bunlar ırkçı ve antisemitik kanunlar deriz.” diye konuştu. Netanyahu hükümetini eleştiren Pardo, “İsrail, umursamaz bir başbakanın varlığıyla ikiye bölünmüş bir ülke haline geldi. Netanyahu, İsrail ordusunu ve Mossad’ı dağıttı.” dedi. AA

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