"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İsrail'in baskın ve gözaltıları sürüyor

15 Aralık 2020, Salı 22:45
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde başta Beytullahim kenti olmak üzere Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çoğunluğu Beytullahim’deki Ayida Mülteci Kampı’ndan 17 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail askerleri Filistinlilere ait tarım arazilerini tahrip etti

Öte yandan İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentine bağlı Suba köyünde, Filistinlilere ait 50 dönümlük tarım arazisini hafriyat araçlarıyla tahrip ettiği bildirildi.

Ayrıca, İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem Araştırmacısı Nasır Navaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının El-Halil’deki Zenuta beldesinde de 12 Filistinli aileye evlerinin yıkımı için ihtarname gönderdiğini ifade etti.

AA

Okunma Sayısı: 119
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İtalya'daki ölüm sayısı 2. Dünya Savaşı seviyesinde

    NATO Genel Sekreteri, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararını değerlendirdi

    Dünya genelinden salgınla ilgili son gelişmeler

    İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge

    TBMM'den ABD'ye kınama: 'Bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz'

    Türkiye'de son 24 saatte 235 vefat ve 32 bin 102 yeni vaka gözlemlendi

    Yahya Alkın Hoca vefat etti

    ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları hakkında İran'dan açıklama

    Fas’ta 'İsrail ile normalleşme' protestosu engellendi

    Putin'den Biden'e tebrik mesajı

    Meteoroloji'den Marmara'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. kez toplandı

    Biden'ın Başkanlığı resmen onaylandı

    Dünyada salgına ilişkin son gelişmeler

    Meclis bu hale de mi düşecekti?

    Hukuksuzluğun bütçesi

    Krizin sebebi 3 kelime

    Dışişleri Bakanlığından ABD'ye tepki

    BM: 1,8 milyar kişi temiz sudan mahrum

    ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yahya Alkın
    Ahmet BATTAL

    Adalet ve Hürriyet kitabımızın özeti - 1
    Faruk ÇAKIR

    Devlet kemer sıkmaz mı?
    Cevher İLHAN

    Türkiye’nin feci “basın özgürlüğü” karnesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Peygamberimiz (asm) aileye rahmettir
    Ali FERŞADOĞLU

    İlâhiyatçı şüpheleri izale eder
    Feyzullah ERGÜN

    Bir sağlık savaşçısı: Zerdeçal (1)
    M. Latif SALİHOĞLU

    İlk Matbaa ve Musul meselesi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.