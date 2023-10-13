İsrail’in bombardımanları savaş suçu

İsrail Parlamentosu’nda Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaları ve İsrail’in Gazze Şeridi’nde insan hakları ihlallerini değerlendirdi.

Cassif, Filistinli grupların, 7 Ekim’de başlattığı saldırıların ardından İsrail’in, Gazze Şeridi’ndeki sivil yerleşim yerlerini bombalamasının savaş suçu olduğunu belirterek, “İsrail’in şu anda Gazze’de yaptığı şey, bombardımanlar savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur. Bedelini sadece sivillerin ödediği bombalamalar, bu suçun parçasıdır.” değerlendirmesinde bulundu. Bölgede akan kanın sorumluluğunun mevcut ve eski İsrail hükümetlerinde olduğuna dikkati çeken Cassif, “İsrail neredeyse 60 yıldır Filistin topraklarında acımasız işgal politikaları yürütüyor ve aşırı sağcı hükümet yönetiminde işgal durumu kötüden daha da kötüye gidiyor. Burada sorumluluğun İsrail işgal hükümetlerinde olduğunu düşünüyorum” görüşünü paylaştı. AA

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