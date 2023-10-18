İsrail'in bu saldırısını şiddetle kınıyorum; dehşetle karşıladım!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, hastaneler ve tıbbi personelin uluslararası insani hukuk tarafından korunduğunu kaydetti.

İslam İşbirliği Teşkilatı: Bu suç cezayı hak eden organize devlet terörüdür

''Korkunç bir suç! İşgal hükümeti tüm kırmızı çizgileri aştı'' Guterres, sosyal medya hesabından İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı hakkında mesaj paylaştı. Yüzlerce Filistinlinin ölümüne sebep olan hastane saldırısını "dehşetle karşıladığını" belirten Guterres, "Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı. Guterres, düşüncelerinin kurbanların aileleriyle birlikte olduğunu kaydederek "Hastaneler ve tıbbi personel, uluslararası insani hukuk koruması altındadır." vurgusunda bulundu. İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti. AA

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