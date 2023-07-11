"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 TEMMUZ 2023 SALI - YIL: 54

İsrail'in Cenin saldırısında 40 aile yerinden edildi

11 Temmuz 2023, Salı 11:42
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırıları sonucu Cenin Mülteci Kampı'ndaki 460 konutun zarar gördüğünü ve 40 ailenin yerinden edildiğini duyurdu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings ile bazı üye ülkelerin temsilcilerinin hafta sonu Cenin Mülteci Kampı'na ziyaret düzenlediğini belirten Dujarric, insani yardım ortaklarıyla hasar tespiti yapıldığını ifade etti.

Dujarric, "İsrail ordusunun operasyonları sonucu 46 konut zarar görürken 70 konut yok edildi ya da yaşanmaz hale geldi. 40 aile yerinden edildi. Kampta su yok." bilgisini paylaştı.

BM ekiplerinin acil durum yardımı sağladığını kaydeden Dujarric, aynı zamanda tıbbi yardım ile psikolojik destek verildiğini söyledi.

"Genel Sekreter, sözlerinin arkasında"

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'in Cenin'e saldırılarına yönelik kınamasını geri çekmesini istemesine ilişkin ise Dujarric, "Genel Sekreter, sözlerinin arkasında. Yakın tarihe bakarsak bir üye ülkenin ilk kez Genel Sekreter'den sözlerini geri almasını istemediğini görürüz. Genel Sekreter, kendi fikrini dile getiriyor." açıklamasında bulundu.

Cenin saldırısı

İsrail ordusunun geçen hafta Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği 48 saatlik kuşatma boyunca havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk 12 Filistinliyi öldürmüştü.

Guterres, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki gelişmeler için "Sivilleri hedef alan tüm şiddet ve terör eylemlerini kınıyorum." ifadesini kullanmış, kalabalık bir mülteci kampına İsrail'in düzenlediği hava ve kara saldırılarının son yılların Batı Şeria'daki en kötü şiddet olaylarını teşkil ettiğini belirterek siviller üzerindeki etkinin çok büyük olduğunu söylemişti.

AA

Okunma Sayısı: 366
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya nüfus artış hızı azaldığı halde nüfus 8 milyarı geçti

    Pakistan'da muson yağmurları: Ölü sayısı 80'e yükseldi

    "Ukrayna ordusundaki 4 bin 845 yabancı paralı savaşçıyı öldürdük"

    Fransa'da 7 vilayette "turuncu" alarm

    İsrail'in Cenin saldırısında 40 aile yerinden edildi

    'Sıcak çarpması'na dikkat!

    30 soykırım kurbanı daha defnedilecek...

    Sosyal barış tehdit altında

    ''Un fiyatlarına aşırı zamlar geldi''

    Ömrünü kitaba ve eğitime adayan öğretmen: Mahir İz

    Akaryakıta KDV zammı geldi: ÖTV de yolda

    İlaca bir de KDV zammı

    Van’da uyuşturucu okulların içine girdi

    İstanbul'a ''yüksek sıcaklık'' uyarısı!

    Geçen hafta kullanıma açılan Threads 100 milyon kullanıcıya ulaştı

    Rutte, aktif siyaseti bırakıyor

    Bartın'da denize girmek 3 gün süreyle yasak

    Stoltenberg'ten Türkiye-İsveç-NATO mutabakatı hakkında açıklama

    Türkiye, İsveç ve NATO hangi şartlarda mutabakata vardı?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Aldatarak iş görenler ve aldatılan safdiller
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    ''Un fiyatlarına aşırı zamlar geldi''
    İbrahim Aktaşcı

    Bedava yaşıyoruz, bedava!
    Risale-i Nur'dan

    Müstehlikler çoğalıp, müstahsiller azalınca...
    Süleyman KÖSMENE

    Ebedî cehennem rahmete sığar mı?
    Cevher İLHAN

    Batağı milletten kaçırmak…
    Ali FERŞADOĞLU

    Yaz Kur’an kursları, ilahiyatlar ve çocuklarımız
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Akaryakıta KDV zammı geldi: ÖTV de yolda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.