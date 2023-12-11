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İsrail'in Doğu Kudüs'te 1700 yeni yasa dışı yerleşime onay vermesini kınadı

11 Aralık 2023, Pazartesi 22:31
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, AB'nin, İsrail'in Doğu Kudüs'te 1700 yeni yasa dışı yerleşime onay vermesinden endişeli olduğunu belirterek, kararı kınadı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki sivil kayıplar ve yıkım kadar İsrail'in yasa dışı yerleşimleri genişletme kararından da endişe duyduklarını söyledi.

İsrail'in Doğu Kudüs'te 1700 yeni yerleşim inşa etme kararını kınayan Borrell, buna ilişkin AB'nin tutumunu belirten bir bildiri hazırlığında olduklarını ifade etti.

Borrell, "Bu çerçevede Filistin yönetimine mali desteğimizin devam etmesi gerektiğini bir kez daha teyit ediyoruz." dedi.

Batı Şeria'da şiddete başvuran yerleşimcilere yönelik yaptırımlar konusunda uzlaşma sağlanmadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Batı Şeria'daki şiddet yanlısı yerleşimcilere yönelik yaptırımlar üzerinde uzlaşmaya varılamadığını, çalışmaların süreceğini söyledi.

AB dışişleri bakanlarının toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Borrell, üye ülkelerle, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinde bulunan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulama konusunun görüşüldüğünü ancak henüz uzlaşma sağlanamadığını belirtti.

"Sadece endişelendiğimizi söylemek yerine, sözlerden eyleme geçmenin zamanının geldiğini düşünüyorum." diyen Borrell, şöyle devam etti:

"Evet, endişeliyiz. Evet, kınıyoruz. Ancak Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik bu şiddet eylemlerine karşı ne tür önlemler alabileceğimizi görmemiz gerekiyor. Çok fazla şiddet eylemi var. Özellikle 7 Ekim'den sonra çok fazla insan öldü. Bugün bunu tartıştık. Oy birliğiyle anlaştığımızı söyleyemem ama henüz herhangi bir öneri de sunmuş değilim. Bunu yapacağım. Ekibim şiddet içeren faaliyetleri ve Filistinlilere yönelik saldırılarıyla tanınan kişilerin listesini çıkarabilmek için üye ülkelerle bu konu üzerinde çalışıyor. Bu kişilere karşı yaptırımlar önereceğiz."

AB dönem başkanlığını üstlenmeye hazırlanan Belçika, şiddete başvuran yerleşimcilerin ülkeye girmesini yasaklamayı planladığını, bunu dışişleri bakanları toplantısında gündeme getireceğini duyurmuştu.

İsrail vatandaşları halihazırda AB'nin 27 ülkesinin oluşturduğu Şengen Bölgesi'ne 180 güne kadar seyahatlerinde vizesiz girebiliyor.

AB Filistin Temsilciliği: İsrail’in Doğu Kudüs için planladığı projeler kutsal mekanlara zarar verir

Kudüs ve Ramallah'taki AB Filistin Temsilciliği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ve çevresinde yapmayı planladığı projeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, temsilciliğin, Doğu Kudüs'ün Zeytin Dağı bölgesinde bulunan çeşitli kiliselerin temsilcileriyle bir araya geldiği belirtilerek, bu bölgenin Yahudilerin, Müslümanların ve Hristiyanların çok sayıda kutsal mekanına ev sahipliği yaptığına işaret edildi.

Planlanan projeler arasında Zeytin Dağı bölgesindeki Ulusal Park'ın genişletilmesi ve Doğu Kudüs'ün tarihi merkezinde bir teleferik inşa edilmesinin yer aldığı bildirilen açıklamada, bunların, çok sayıda kutsal mekanın karakterini kalıcı olarak değiştirme ve yerleşik dini dengeyi sarsma tehdidi taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu planların hayata geçirilmesi kutsal mekanlar, hac yolları ve Kudüs'teki toplulukların yaşayabilirliği üzerinde zararlı etki yaratabilir. Bu durum Kudüs'ün özel statüsüne ve Kudüs'te üç semavi dinin barış içinde bir arada yaşamasına yönelik ciddi bir tehdit oluşturacaktır. AB, Hristiyan kutsal mekanları da dahil olmak üzere statükonun korunması çağrısında bulunuyor. Kudüs'ün ve Eski Şehrin özel statüsü ve karakteri, kutsal mekanlarının dokunulmazlığı ve tüm topluluklarının yaşayabilirliği korunmalı ve bunlara herkes tarafından saygı gösterilmelidir."

İsrail yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 1700 yeni yerleşim inşa etme kararı almıştı.

AA

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