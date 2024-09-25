İsrail'in dün sabahtan bu yana 51 Filistinliyi daha katletti

İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki evleri, iki arabayı ve vatandaşların toplu halde bulundukları yerleri hedef alan saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu 51 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamalara göre, İsrail dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda evleri, iki aracı ve vatandaşların toplu halde bulundukları yerleri hedef aldı.

Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 51 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 467 Filistinlinin öldüğü, 95 bin 921 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.