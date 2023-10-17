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17 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişi şehit oldu

17 Ekim 2023, Salı 21:21
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin öldüğü bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, saldırıda en az 200 kişinin öldüğü kaydedilmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci ölmüştü.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil öldü.

AA

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