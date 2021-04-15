İsrail’in ezan hazımsızlığına tepki

FİLİSTİN YÖNETİMİ VE HAMAS İSRAİL’İN MESCİD-İ AKSA’DA RAMAZANIN İLK AKŞAM EZANINI ENGELLEMESİNİ KINADI. İSRAİL POLİSİNİN CAMİDEKİ HOPARLÖRÜN KABLOSUNU KESMESİ, “İBADET HÜRRİYETİNE KARŞI IRKÇI BİR SALDIRI” OLARAK NİTELENDİRİLDİ.

Filistin yönetimi ile Hamas, İsrail polisinin Ramazan ayının ilk iftarı için Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da ezan okunan hoparlörün kablosunu kesmesine tepki gösterdi. Filistin resmî ajansı WAFA’nın haberine göre Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’daki hoparlörün kablosunu kesmesinin ve ramazan ayının ilk günü akşam ezanının engellenmesinin mukaddesatın hürmetine ve ibadet özgürlüğüne karşı ırkçı bir saldırı olduğunu belirtti. Bu tür uygulamaların ayrıca uluslar arası insan hakları sözleşmelerinin açık bir ihlâli olduğunu kaydeden Rudeyne, uluslar arası topluma İsrail’in ihlâllerinin durdurulması için ciddî adımlar atılması çağrısında bulundu.

Müslümanlara “Ramazanı Aksa’da geçİrİn” çağrısı

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da yaptığı yazılı açıklamada, işgal güçlerinin bu tür uygulamalarının kutsal değerlere yönelik ırkçı bir saldırı ve ibadet hürriyetini ihlâl etmek anlamına geldiğini kaydetti. “Bu eylemler, Siyo- nistlerin bütün Müslümanların duygularını ne kadar küçümsediğini ortaya koyuyor” ifadesini kullanan Kasım, bu durumun insan hakları yasalarının ve normlarının etkisizliğini gösterdiğini kaydetti. Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin ise İsrail’in devam eden ihlalleri karşısında Ramazan ayını geçirmek için Aksa’ya gidilmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail polisinin eşlik ettiği 200’ü aşkın fanatik Yahudi, Ramazan ayının ilk günü, Mescid-i Aksa’nın avlusuna girerek Müslümanların iftarını açmasını engellemişti.