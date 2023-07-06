"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İsrail'in Filistin'e saldırıları İngiltere'de de protesto edildi

06 Temmuz 2023, Perşembe 01:55
İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskın ve saldırılar protesto edildi.

UNICEF'ten İsrail'e çağrı: Silahlı şiddete derhal son ver

 

İsrail'in Cenin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye çok sayıda vatandaş katıldı.

Elçilik önünde kurulan platformda konuşma yapan İskoçya Ulusal Partisi'nin İngiltere Parlamentosu'ndaki milletvekili Tommy Sheppard, eylemler ve uluslararası girişimlerle İsrail'e uluslararası baskı kurulması gerektiğini söyledi.

Sheppard, İsrail'in yerleşimcilerin ve silahlı grupların Filistinlilere karşı eylemlerini desteklediğini belirterek, "İşgal edilen yerleri İsrail'e bağlamak için yasal kılıf uydurmaya çalışıyorlar. Filistinliler ve bazı İsrailli gruplar da İsrail'e karşı adımlar atıyor ancak İngiltere ne yapıyor? İki devletli çözümü savunurken hiçbir şey yapmıyorlar. Lanetlemek yerine, İsrailli yöneticileri kırmızı halılarla karşılıyorlar." diye konuştu.

İngiltere Parlamentosu'nda kamu kurumlarının İsrail'i boykot etmesini engellemeyi öngören tasarının görüşüldüğünü hatırlatan Sheppard, "Bu tasarının geçmemesi için çalışıyoruz." dedi.

İsrail karşıtı eylemlerin antisemitizm anlamına gelmediğinin de altını çizen Sheppard, "Biz İsrail askerlerine Yahudi oldukları için karşı değiliz. Biz onlara, yaptıklarından dolayı karşıyız ve yaşadıkça yaptıklarını lanetlemeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"Hükümeti hesap vermeye zorlamalıyız"

Nükleer Silahsızlanma Kampanyası Sözcüsü Carol Turner da konuşmasında İngiltere hükümetinin İsrail'e desteği sona erene kadar Filistin'e destek eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Turner, Cenin saldırısının Filistinlilerin İsrail'e karşı direnişi ve İsrail'in buna silahla karşılık verişinin başka bir örneği olduğunu belirtti.

Mescid-i Aksa'nın Dostları grubundan Shamiul Joarder ise Filistin'in yıllardır bitmeyen bir direniş sergilediğini vurgulayarak, "Filistin'de bitmeyen bir işgal ve sömürü var. Filistinlilerle dayanışma halinde olmaya, Filistin özgür olana kadar devam etmeliyiz. Özgür Filistin için adımlar atmalıyız. Boykot etmeli, yaptırımlar uygulamalı, eylemler yapmalı ve hükümeti hesap vermeye zorlamalıyız." şeklinde konuştu.

Eyleme eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de katıldı. Corbyn de konuşmasında parlamentoda İsrail'i boykotu yasaklayan tasarıya karşı çıkacağını belirterek tüm katılımcıları kendi milletvekillerine baskı yapmaya çağırdı.

İsrail'den Cenin'e baskın

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk 12 Filistinli öldürülmüş, 20’si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

Mülteci kampından çekilen İsrail ordusu, bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'in Filistin'e saldırıları İngiltere'de de protesto edildi

    Kolej, dershane, kurs ve vakıf üniversitesi ücretleri can yakıyor

    Çalışanlar büyük zorluk içerisinde

    Sudan'da 2,8 milyon kişi yerinden edildi

    Van'daki yangın kontrol altına alındı

    Rasyonel zemin bu mu?

    Ekonomideki hiçbir öngörü tutmuyor... Kredi faizleri çıktı, mevduat faizleri düştü

    Hollanda ortaokul ve liselerde cep telefonunu yasaklayacak

    Çin: Müslümanların inancına saygı gösterilmeli

    Yardım sözleri havada kaldı

    Kurun hızına ilaç kuru yetişemiyor

    Bahçede 5, markette 22 lira

    '35 milyon dolarlık hasara sebep oldu'

    ABD'de 4 Temmuz kutlamalarında çok sayıda silahlı saldırı oldu: 15 kişi öldü

    Tekstil ve giyimde istihdam kaybı 134 bin kişiyi aştı

    Umre tarihleri açıklandı

    Temmuz’da enflasyonda yükseliş tekrar başlıyor

    'Ekmeğimizle oynamayın'

    'Fransa yaptığı soykırımlar nedeniyle ilgili ülkelerden özür dilemelidir'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Af” meselesi artık hallolsun
    Ahmet BATTAL

    Cezaevinin protokol kapısı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dağda bir hürriyet kahramanı
    Ali FERŞADOĞLU

    Kim bu din, ahlâk ve siyasî ifsat komiteleri?
    Mikail YAPRAK

    Mühim bir vazife
    Genel

    Ekonomideki hiçbir öngörü tutmuyor... Kredi faizleri çıktı, mevduat faizleri düştü
    Cevher İLHAN

    Yüksek faize çark!
    Genel

    Hollanda ortaokul ve liselerde cep telefonunu yasaklayacak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Rasyonel zemin bu mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.