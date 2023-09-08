İsrail’in Filistinlilere uyguladığı ‘apartheid’dır

İstihbarat kurumu Mossad’ın eski başkanı Tamir Pardo, İsrail’in Filistin’e uyguladığının bir tür apartheid uyguladığını söyleyerek, Batı Şeria’daki işgali Güney Afrika’nın yıkılan ırksal ayrımcılık sistemiyle kıyaslayanlar arasına katıldı.

Filistin, basına yansıyan 'işgal' planını kınadı Associated Press’e konuşan Pardo, İsrail’in Filistinlileri kontrol etmek için hareketlerini kısıtladığına, Yahudi yerleşimcilerin sivil mahkemeleri varken Filistinlilerin askeri yasalar altında yaşadığına dikkati çekti. Pardo, bunun eskiden Güney Afrika’da uygulanan sistemle benzer olduğunu hatırlattı. Pardo, “Burada bir apartheid devleti var. Bir bölgede iki halk iki ayrı yasal sistemle yargılanıyorsa, orada bir apartheid devleti vardır” dedi. Pardo, “İsrail ne istediğine karar vermeli. Sınırı olmayan ülkenin sınırları yoktur” diye konuştu. Haber Merkezi

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