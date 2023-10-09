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9 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

İsrail'in güvenliği için gereken desteği vermeye kararlıyız

09 Ekim 2023, Pazartesi 11:29
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınayarak İsrail'in güvenliği için gereken desteği sağlamakta kararlı olduklarını bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü.

Görüşmede Harris, kendisi ve eşi adına Hamas saldırılarından etkilenen herkese acil şifa, ölenler için başsağlığı diledi.

"Korkunç ve eşi benzeri görülmemiş" saldırıları kınayan Harris, "bu tarz terör saldırılarının asla bir gerekçesi olmadığını" ifade etti.

ABD'nin İsrail’in güvenliğine olan sarsılmaz desteğini yineleyen Harris, ülkesinin İsrail’e gereken desteği sağlamakta kararlı olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 91'i çocuk 436 kişininöldüğünü, 2 bin 271 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli ölmüştü.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin öldüğü, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

AA

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