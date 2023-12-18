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İsrail'in hastane dehşetine ilişkin Euro-Med'den de uluslararası soruşturma çağrısı

18 Aralık 2023, Pazartesi 03:46
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'nin önünde yaralı Filistinli sivilleri diri diri gömdüğüne ilişkin iddialar konusunda uluslararası soruşturma açılması gerektiğini bildirdi.

Cenevre merkezli Euro-Med'in internet sitesinden yapılan açıklamada, gözlemevi için sahada çalışan medya ve sağlık ekiplerinin İsrail güçlerinin hastanedeki eylemlerine ilişkin ifadelerinin alındığı belirtildi.

 

Açıklamada, görgü tanıklarının, İsrail askerlerinin hastaneden çekilmeden önce Filistinli sivilleri hastanenin avlusuna canlı gömdüğüne ve cesetlerden bazılarının kumların arasında görülebildiğine şahit oldukları ifade edildi.

İsrail ordusuna ait buldozerlerin hastanenin güney bölümünü tamamen yıktığı anlatılan açıklamada, ordunun hastaneyi kuşattığı ve İsrailli keskin nişancıların çevredeki binalardan geçen herkese ateş ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin hastanenin ecza deposunu yaktığı, elektrik jeneratörünü ve oksijen istasyonunu tahrip ettiği, hastanenin avlusunda büyük bir çukur oluşturduğu ve İsrail saldırıları nedeniyle avluya gömülmüş yaklaşık 26 cesedi çıkardığı kaydedildi.

İsrail'in saldırıların başlamasından bu yana sağlık tesislerini kasıtlı ve sistematik olarak hedef aldığına işaret edilen açıklamada, özellikle Kemal Advan Hastanesi'nin önünde yaralı Filistinli sivillerin diri diri gömüldüğüne ilişkin iddialar konusunda bağımsız uluslararası soruşturma açılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, görgü tanıklarının yakın zamanda hastanede yaşlı bir adamın açlıktan, başka bir kişinin ise İsrail ordusuna ait köpeğin üzerine salınması sonucu öldüğünü doğruladıkları aktarılarak, İsrail güçlerinin Kemal Advan Hastanesi'nde gerçekleştirdiği "vahşetin", uluslararası insancıl hukuk kuralları uyarınca savaş suçu teşkil eden sağlık tesislerine, ekiplere ve ambulanslara yönelik saldırıların parçası olduğuna işaret edildi.

İsrail'in şu ana kadar Gazze'deki hastanelerin sağlık hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanıldığına dair somut delil sunmadığı vurgulanan açıklamada, Gazze'deki hastaneleri kışlaya dönüştürmesinden ve hastanelere tamamen abluka uygulamasından endişe duyulduğu bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne 12 Aralık'ta baskın düzenlemiş, 90 kişiyi alıkoyarak çekildiğini duyurmuştu.

İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından hastaneye giren Filistinli gazeteci Enes eş-Şerif, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Onlarca yerinden edilmiş kişi, hasta ve yaralı henüz hayatta iken diri diri toprağa gömüldü." ifadesini kullanmıştı.

AA

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