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30 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

İsrail’in hedefi Batı Şeria’yı da Gazze gibi yapmak

30 Ağustos 2024, Cuma 12:13
Katil İsrail ordusunun Batı Şeria’daki uygulamasına ilişkin açıklama yapan Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Diyk, “İsrail, Gazze’de yaptığı gibi Batı Şeria’da da ateş altında halkı evlerini bırakmaya zorluyor” dedi.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Diyk, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’da Nur Şems Mülteci Kampı’ndaki saldırılarının ardından, Gazze’de yaptığı gibi bölge sakinlerini yerinden etmek istediğini belirtti.

Diyk, katil İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’daki saldırılarını kınadı. Soykırımcı İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın, ordunun Batı Şeria’da “İran destekli gruplara karşı çalıştığı” açıklamasına işaret eden Diyk, “İşgalci İsrail, Nur Şems Kampı sakinlerinden evlerini boşaltmasını istedi. Bu, Katz’ın söylediği şeyin uygulamaya konmasıdır.” ifadesini kullandı.

Saldırı ve tahliye tehditlerine tepki gösteren Diyk, “Bu kelimenin tam anlamıyla savaş demektir ve bunun kazanılması gerekir” diye konuştu.

Katil İsrail ordusunun Batı Şeria’daki uygulamasına ilişkin Diyk, “İsrail, operasyon düzenleyerek, evleri yıkarak ve altyapıyı yerle bir ederek yaşama uygun olmayan bir ortam oluşturuyor ve Gazze’de yaptığı gibi Batı Şeria’da da ateş altında halkı evlerini bırakmaya, yerlerinden edilmeye zorluyor.” şeklinde konuştu.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı, İsrail ordusunun Batı Şeria’nın kuzeyinde düzenlediği saldırıların “tehlikeli” olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“İsrail, Gazze’de yaptığı bölge sakinlerini yerinden etmeyi Batı Şeria’da da uyguluyor ve yaşanması zor bir ortam oluşturuyor. Sabah saatlerinden bu yana, Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in halkımıza yönelik saldırılarını durdurmak için seferber oldu ve tüm taraflarla iletişim kurmaya başladı. Dünya, İsrail’in işlediği suçları adaletle görmeli.”

İsrail ordusu Nur Şems kampının tüm girişlerine askeri kontrol noktası kurdu

Filistinli aktivist Süleyman ez-Zuheyri de, İsrail ordusunun Nur Şems sakinlerinden 4 saat içinde evlerini boşaltmalarını istediğini aktardı. Zuheyri, İsrail ordusunun Nur Şems kampının tüm girişlerine askeri kontrol noktası kurduğunu ve yalnızca belirli bir bölgeden Filistinlilerin çıkışına izin verdiğini söyledi. Filistinli aktivist, İsrail ordusunun Tulkerim kenti ile Nur Şems Kampı’na “geniş çaplı askeri operasyon” başlattığını ifade etti. Zuheyri, İsrail ordusuna ait buldozerlerin insansız hava araçlarının koruması altında Tulkerim kenti ve Nur Şems Kampı çevresinde altyapıyı tahrip ettiğini de kaydetti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 662 Filistinli hayatını kaybetti. Batı Şeria’nın kuzeyindeki kentler ve buradaki mülteci kampları, 7 Ekim’den beri İsrail’in yoğun şiddetine ve bölgede sivil halkın cezalandırıldığı altyapı yıkımına maruz kalıyor.

AA

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