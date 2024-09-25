İsrail'in hedefi Gazze'yi unutturmak

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in çatışmayı bölgeye yayma çabasını, dikkatleri yaklaşık bir yıldır Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü soykırım ve tehcirden başka yönlere çekme girişimi olarak değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İşgal devletinin ve aşırı sağcı hükümetinin halkımıza karşı işlediği soykırım ve tehcirden oluşan savaş suçlarını sürdürme ve Gazze Şeridi’nde daha fazla kitlesel suç işleme planlarına karşı uyarıyoruz” ifadelerine yer verildi. İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına işaret edilen açıklamada, “İşgal devletinin, dikkatleri Filistin halkına karşı işlediği suçlardan uzaklaştırmak, imajını küresel siyaset ve medya sahnesinden kaldırmak ve küresel kaygının ağırlığını başka bölgelere kaydırmak için bölgedeki çatışma çemberini genişletme girişimi konusunda uyarıyoruz.” denildi. Açıklamada, Filistin yönetiminin, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik soykırım ve tehcir savaşını durdurma konusunda uluslararası alandaki çabalarını sürdürmeye devam edeceği vurgulandı. AA

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