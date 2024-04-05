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'İsrail'in insani yardım görevlilerine yönelik saldırıları kabul edilemez'

05 Nisan 2024, Cuma 20:59
ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, Gazze'de görev yapanlara yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu ve ABD'nin İsrail'e yapacağı bundan sonraki yardımların "sivilleri korumaya dönük adımlar atmasına" bağlı olacağını söyledi.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü ve Gazze'deki son saldırıları ele aldı.

Biden, görüşmede, Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanının İsrail tarafından öldürülmesini gündeme getirerek, WCK ve bölgede görev yapan insani yardım kuruluşlarına yönelik saldırıların ve Gazze'deki insani durumun "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

İsrail'in sivil kayıplar, insani durum ve yardım görevlilerinin korunması konularında somut, spesifik ve ölçülebilir adımlar atmasını beklediklerini kaydeden Biden, Gazze'de insani durumun düzeltilebilmesi ve masum sivillerin korunması için "acil ateşkesin gerekli olduğunu" belirtti.

ABD yardımları sivilleri korumaya yönelik adımlara bağlı olacak

Diğer yandan Biden, Netanyahu'ya, "ABD'nin Gazze bağlamında bundan sonraki İsrail yardımlarının sivilleri ve insani yardım görevlilerini korumaya dönük atacağı adımlara bağlı olacağını" iletti.

Biden ayrıca rehinelerin serbest kalması için İsrail'in bir an önce ateşkesle ilgili müzakereleri tamamlaması gerektiğini de dile getirdi.

Görüşmede ayrıca İran'la ilgili bölgesel tehditlerin de ele alındığı ve Biden'ın İsrail'e "her türlü tehdide karşı güçlü destek vermeye devam edeceğini" söylediği belirtildi.

ABD Başkanı Biden, WCK yardım kuruluşunda çalışan 7 yardım görevlisinin İsrail saldırısında Gazze'de öldürülmesini "büyük üzüntüyle" karşıladığını ifade etmiş ve İsrail'den kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma beklediklerini açıklamıştı.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda World Central Kitchen'ın çalışanları yaşamını yitirmişti.

WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölen 7 çalışanın Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

AA

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  • S.topuz

    5.4.2024 23:24:49

    Günaydın Biden! Gün aydın, ama Gazze harab oldu, binlerce masum Bebekler, Kadınlar, savunmasız binlerce zavallı ziviler KATLEDİLDİ. Sen daha uyumaya devam et olmaz mı? İsrail biraz daha katletsin, yakıp yıksın, etrafına tehditler savursun! O beslediğiniz kargalar, gelir bir gün sizinde gözlerinizi oymaya başlayınca çoook geççç kalmış olacak ve pişman da olacaksınız! Ama iş işteeeen geçmiş olacaktır, bizden hatırlatması! Yol yakınken gereğini acele yapabilirseniz şayet, o cesaretiniz varsa, hemen yapın! Yapamayacaksan çekil yoldan, başkaları yapsın! 😥😭😢🙌🌹🤲🌹❤😪🕊🕊🕊🌏🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸

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