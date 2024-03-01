"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MART 2024 CUMA - YIL: 55

İsrail'in kadın ve çocuk katliamını nihayet kabul etti!

01 Mart 2024, Cuma 14:59
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de "İsrail tarafından 25 binden fazla kadın ve çocuğun öldürüldüğünü" kabul etti.

Hastanede tedavi gördüğü süreçle ilgili olarak ABD Temsilciler Meclisi'ndeki oturuma katılan Austin, Gazze'deki İsrail katliamlarıyla ilgili bir soruya yanıt verdi.

 

Austin, ağırlıklı olarak hastanedeki tedavi süreci ve Ukrayna'ya askeri yardımla ilgili soruların sorulduğu oturumda, Gazze'deki kadın ve çocuk katliamıyla ilgili bir soruyu da yanıtladı.

California'dan Demokrat vekil Ro Khanna'nın, "Sayın Bakan, 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından kaç kadın ve çocuk öldürülmüştür?" sorusuna Austin, "25 binden fazla." diye cevap verdi.

Khanna ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin İsrail'e silah göndermenin uluslararası hukuka aykırı olduğu yönündeki açıklamasını anımsatarak, ABD'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e ne kadar güdümlü silah gönderdiğini sordu.

İsrail'e gönderdikleri silah sayısını net olarak hatırlamadığını ifade eden Austin'e karşılık veren Khanna, ABD'nin son 5 ayda İsrail'e 21 binden fazla güdümlü silah gönderdiğini belirtti.

AA

Okunma Sayısı: 403
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sağlık çalışanları kamudan ayrılıyor

    Üretici ile market fiyatı arasında uçurum var

    Utanmaz adam

    Silah vermeyin artık

    Yardım bekleyen Filistinlilere de saldıran İsrail'e dünyadan yine aynı, neticesiz cılız tepkiler, kınamalar!

    Zambiya'da kuraklık alarmı: "Ulusal afet" ilan edildi

    Rusya'dan benzin ihracatını yasaklama kararı

    İsrail'in kadın ve çocuk katliamını nihayet kabul etti!

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Gazze’deki askeri operasyona derhal son vermek zorundadır

    Kolombiya, İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldı

    Çocuklar ölürken, dünya duruyor

    28 Şubatçılar hayal bile edemezdi

    Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı Türkiye Kupası'ndan eledi
    📷

    Yeni Asya Neşriyat Kitabevi Tekirdağ’da - Kitap satış noktası buluşma adresi oldu

    Seçimlerde eşit rekabet yoktu

    İnsanlar borçla yaşıyor

    Yoksulluk sınırı 52 bin 375 liraya yükseldi

    Dayısı olan değil hak eden kazansın

    Çorlu davasında yine karar çıkmadı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    28 Şubatçılar hayal bile edemezdi
    Faruk ÇAKIR

    Hukuka dönüşten başka çare var mı?
    İbrahim Aktaşcı

    Ne olsa da kışın sonu bahardır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kök tutan asil hizmetler
    Said YÜKSEKDAĞ

    Acib bir âile imtihânı
    Şükrü BULUT

    AKP Hükümetinin Gazze’deki çaresizliği...
    Ali FERŞADOĞLU

    Hz. Süleyman ile meşrutiyet mührü kimde ise…
    Risale-i Nur'dan

    Emaneti Sahib-i Hakikîsine satmalı
    Nail Aladağ

    Kardeşim Rıdvan Aladağ anısına...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.