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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İsrail'in Kanal 13 televizyonu: Trump, Netanyahu'yu uyardı

15 Nisan 2019, Pazartesi 12:34
İsrail'in Kanal 13 televizyonu, ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yu "Tel Aviv-Pekin hattındaki ilişkilerin ABD'nin İsrail ile yaptığı güvenlik iş birliğine zarar verebileceği konusunda uyardığını" aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tel Aviv ile Pekin arasındaki ilişkilerden dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu uyardığı belirtildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da Netanyahu'yla gerçekleştirdiği görüşmede Trump, İsrail'in Çin ile olan ilişkilerinin Washington-Tel Aviv güvenlik iş birliğine zarar verebileceği uyarısında bulundu.

İsrailli üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde, Trump'ın Netanyahu'yu "tehdit etmediği" ancak Tel Aviv-Pekin hattında yaşanan gelişmelerden haberdar olmak istediğini dile getirdiği ifade edildi.

Netanyahu cephesinden ise henüz habere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'e benzer bir uyarının da ocak ayı başında Batı Kudüs'ü ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan geldiği dile getirilmişti.

ABD basını, ziyaret sırasında Bolton'un İsrailli yetkililere, "İsrail ordusu ve teknoloji endüstrisindeki artan Çin nüfuzundan dolayı ABD'nin duyduğu endişeyi gündeme getireceğini" yazmıştı.

İsrail-Çin ilişkileri

İsrail ile Çin arasındaki ilişkiler uzun bir aradan sonra karşılıklı ziyaretlerle yeniden ivme kazanmıştı.

Netanyahu, 2017'de Pekin'e gerçekleştirdiği ziyarette Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmiş, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan da geçen ekim ayında İsrail'i ziyaret ederek Netanyahu ile görüşmüştü.

Başbakan Netanyahu, ocak ayında yaptığı açıklamada, İsrail'in 2018'de Çin'e yaptığı ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 56 arttığını belirtmişti.

Hong Kong merkezli Shanghai International Shanghai International Port isimli bir şirket, 2015'te İsrail'in en büyük ikinci limanı olan ve ABD ordusuna ait savaş gemilerinin de zaman zaman demirlediği Hayfa Limanı'nında ticari gemiler için yeni bir tesis inşa etme ihalesi kazanmıştı.

İhale kapmasında Çinli firma, inşası 2021'de tamamlanması öngörülen tesislerin 25 yıllığına işletme hakkına sahip olacak.

Buna ek olarak ABD yönetiminin, Çin'in özellikle Huawei ve ZTE gibi telekomünikasyon firmaları başta olmak üzere, teknoloji firmalarının İsrail'deki faaliyetlerinden rahatsız olduğu ifade ediliyor.

AA

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