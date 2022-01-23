İsrail’in ‘katliâmları’ için soruşturma çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Tarihi Filistin’in kuzeyindeki Tantura Köyü’nde bulunan bir toplu mezarın Siyonist çetelerce 1948’de Filistinlilere yönelik gerçekleştirilen bir katliâma ait olduğunu belirten İsrail’in Haaretz Gazetesi’nin haberine dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “İşgal devletinin işlediği suçlar 1948’de durmadı, bilâkis hâlâ, ısrarcı, ırkçı ve nefret dolu şekilde devam ediyor. Bu suç, ilgili soruşturmaların açılmasını ve bağımsız uluslar arası bir soruşturma komisyonunun kurulmasını gerektiriyor. Bu komisyon, bütün dosya ve dâvâları açmayı, tanıkları dinlemeyi, işlenen suçların ve katliâmların gerçeklerini ve boyutunu ortaya çıkarmak için işgal devletini arşivlerini açmaya zorlamalıdır” denildi. İsrail’in kuruluş sürecinde işlediği savaş suçlarının ve insanlığa karşı suçların dehşetini örtmek için suçları ve toplu mezarları yok etmek ve gizlemek için kullandığı yöntemlerin ifşa edilmesi çağrısı yapılan açıklamada, “Filistinli kurbanlara adalet getirmek, bu suçların ve katliamların çirkinliğini saklamaya ve örtbas etmeye devam eden İsrailli yetkilileri ve resmî İsrail kurumlarını cezalandırmak için geniş bir uluslararası kampanya gerekiyor.” ifadelerine yer verildi. AA

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