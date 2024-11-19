İsrail'in kuzeyine roket saldırısı düzenlendi: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

İsrail’in kuzeyinde bir binaya isabet eden roket saldırısında bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hizbullah: Tel Aviv'deki hassas askeri noktalara saldırdık İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Shfar'am beldesindeki bir binaya roket saldırısı gerçekleşti. Saldırıda ağır yaralanan bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine 5 roket atıldığı ifade edildi. AA

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