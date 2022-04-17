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17 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

İsrail’in Mescid-i Aksa tahrikleri bitmiyor

17 Nisan 2022, Pazar 20:45
İsrail polisi Mescid-i Aksa’ya yine baskın düzenledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ‘kutsal mekanlara saygı gösterilsin’ çağrısında bulundu.

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya sabah namazından sonra bir baskın daha
İsrail’i Mescid-i Aksa’dan çıkarın
İsrail polisi Ramazan’ı zehir ediyor

 

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’da bekleyen Filistinlileri çıkarmak için dün sabah namazından sonra baskın düzenledi. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’nın avlusuna sabah namazından sonra giren çok sayıdaki İsrail polisi, Kıble Mescidi’nin önünde bekleyen Filistinlilere müdahale etti. İsrail polisi, alanı terk etmek istemeyen bazı Filistinlileri darbetti. Kıble Mescidi’nin önündeki kalabalığı dağıtan polisler, Mescid-i Aksa’nın içindeki Filistinlileri çıkardıktan sonra kapıları kapattı.

Onlarca kişilik Fanatik Yahudi yerleşimci grupları, sabah namazından sonra Filistinlileri dağıtan İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya baskınları başlamadan önce “yüzlerce Filistinli maskeli gencin taş topladığı” öne sürüldü. Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Aksa’nın Esbat Kapısı’nda 9 kişinin yaralandığı, 4 yaralının hastaneye aktarıldığı belirtildi.

KUTSAL MEKANLARA SAYGI GÖSTERİLMELİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kudüs’teki kutsal mekanların statükosuna saygı gösterilmesi ve bunun muhafaza edilmesi çağrısında bulundu.

Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, “Genel Sekreter, Kudüs’teki giderek kötüleşen güvenlik durumundan derin endişe duyuyor.” dedi. Dujarric, Genel Sekreter’in Kudüs’teki kutsal mekanlardaki statükonun desteklenmesi ve buna saygı gösterilmesi çağrısını yinelediğini söyledi. Guterres’in, tüm tarafları durumu sakinleştirmeye yardımcı olmaya ve gerilimin daha ​​fazla tırmanmaması için provokasyonları derhal sona erdirmeye davet ettiğini aktaran Dujarric, Genel Sekreter’in, ilgili Birleşmiş Milletler kararları, uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalar temelinde çatışmayı çözmek için Filistinlileri ve İsraillileri destekleme taahhüdünü yinelediğini vurguladı.

 

 

AA

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