İsrail'in olası kara saldırısı Gazze'deki masum Filistinliler için felaket olacak

ABD'de Demokrat Senatör Peter Welch, İsrail'in olası kara saldırısının "Gazze'deki masum Filistinliler için felaket olacağını" belirtti.

Vermont eyaletinin Demokrat Senatörü Welch, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlemeyi planladığı kara harekatının olası sonuçlarına dair endişelerini kaydetti.

Senatör Welch, "Yakında gerçekleşmesi beklenen bir kara saldırısının, Gazze'deki masum Filistinliler için felaket olacağından ve rehineleri kurtarmaya yönelik yoğun çabaları tehlikeye atacağından şüphe yok." ifadesini kullandı.

Kara saldırısının Gazze'deki vahim koşulları daha da kötüleştireceği uyarısında bulunan Welch, İsrail'in, Gazze'de yaşayan, aralarında 1 milyon çocuğun da bulunduğu Filistinli sivilleri koruma sorumluluğu olduğuna da dikkati çekti.

"Gazze'deki insani koşullar daha da kötüleşiyor"

Welch, şimdiye kadar 5 binden fazla Filistinlinin öldüğünü de hatırlattı.

"Gazze'deki insani koşullar çok kötü ve her geçen gün daha da kötüleşiyor." değerlendirmesinde bulunan Welch, aralarında kadın ve çocukların olduğu 1 milyon Filistinlinin yerlerinden edildiğini vurguladı.

Welch, yerlerinden edilen Filistinlilerin başını sokacakları bir yerleri olmaksızın, gıda, su ve ilaç gibi temel gereksinimlerden de yoksun bırakıldığını belirtti.

Senatör Welch, Birleşmiş Milletlerin (BM) yardım çabalarının ise halihazırda ihtiyaçları karşılayamadığına işaret etti.