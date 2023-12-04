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İsrail'in saldırıları arabuluculuk çabalarını zorlaştırıyor

04 Aralık 2023, Pazartesi 13:22
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "insani aradan" sonra İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesinin arabuluculuk çabalarını zorlaştırdığını söyledi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Al Sani, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gelişmelerin ele alındığı görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve ateşkes olanakları da konuşuldu.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, görüşmede Gazze'de yeni bir "insani ara" için ortaklarıyla arabuluculuk çabalarını sürdürdüklerinin altını çizerek "İsrail'in Gazze'ye saldırıları arabuluculuk çabalarını zorlaştırıyor ve bölgedeki insani felaketi derinleştiriyor." dedi.

Kadın ve çocuklar başta olmak üzere masum sivillerin öldürülmesi ve toplu cezalandırmaların kabul edilmez olduğuna dikkati çeken Al Sani, İsrail bombardımanı altındaki Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için Gazze'ye güvenli insani koridorların açılması gerektiğini hatırlattı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 72, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 523’e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 254 Filistinli öldü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve sonrasında 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

AA

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