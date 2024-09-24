İsrail’in saldırıları çocukları öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail’in bugün Lübnan’a düzenlediği saldırılarda en az 24 çocuğun öldüğünü bildirdi.

İsrail'in Lübnan'da da katliam yapıyor: Yoğun hava saldırısında 35'i çocuk 492 kişi öldü, 1645 kişi yaralandı

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Lübnan ve İsrail’de devam eden ölümcül saldırıların artışından derinden endişe duyuyorum. Bu saldırıların bugün erken saatlerde güney Lübnan’da en az 24 çocuğun hayatına mal olduğu bildiriliyor.” ifadeleri yer aldı.

Russell, bölgede yoğunlaşan şiddetin siviller için “tehlikeli bir tırmanışı temsil ettiğini” belirtti.

Çocuklar psikolojik sorun yaşıyorlar

Russell her iki ülkedeki çocukların, yerlerinden edilmelerinin yanı sıra, günlük rutin haline gelen yoğun bombardıman ve hava saldırıları sonucu “endişe verici düzeyde” psikolojik sorun yaşadığını kaydetti.

UNICEF Direktörü tüm taraflara, sivillerin, altyapının, insani yardım çalışanları ve sağlık görevlilerinin güvenliği için uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirme uyarısında bulundu.

Catherine Russell’ın açıklamasında ayrıca, “UNICEF acilen gerginliğin azaltılması çağrısında bulunuyor” ifadesi yer aldı. İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan’ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35’i çocuk, 58’i kadın 492 kişinin öldüğünü, 1645 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.