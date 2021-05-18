İsrail'in saldırılarında şehit sayısı 214'e, yaralı sayısı da 1442'ye yükseldi

Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde, Gazze Şeridi’ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik mermilerle müdahalesinde bir Filistinlinin şehit olmasının ardından Gazze'de 61'i çocuk, 36'sı kadın 214 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının da 1442'ye yükseldiği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah’ın kuzeyinde yaşanan olaylarda bir Filistinlinin İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, İsrail askerlerince vurulan 25 yaşındaki Muhammed İshak Hamid'in ağır yaralı olarak Ramallah’taki Filistin Tıp Merkezine getirildiği ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. Böylece İsrail güçlerinin 7 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde hayatını kaybeden Filistinli sayısı ise 25’e yükseldi. Batı Şeria’da gösteriler devam ediyor Öte yandan Filistinliler, Ramallah’ın yanı sıra Batı Şeria’nın Nablus, Cenin, El-Halil ve Beytullahim kentlerinin çevresindeki İsrail kontrol noktaları yakınlarında Gazze Şeridi’ne destek gösterileri düzenlemeye devam ediyor. İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulunuyor. Filistinliler de yollarda araç lastikleri yakarak taşlarla karşılık veriyor. Kudüs ve Gazze'deki olaylar İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı. Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti. AA

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