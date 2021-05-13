İsrail'in saldırılarında şehit sayısı 32'ye yükseldi

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine ve orta kesimlerine hava saldırıları düzenlerken, İsrail'in saldırılarında şehit sayısı 83'e yükseldi.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine ve orta kesimlerine hava saldırıları düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Beric Mülteci Kampı'nı ve Gazze kentini hedef aldı.

Kentteki Şeyh Rıdvan ve Şuaf mahalleleriyle kentin batı kesiminde bir bina bombalanırken bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Kuzeyde ise Cebaliya en-Nezele bölgesi ile Meşru Beyt Lahiya Mahallesi'nde 2 ev bombaların hedefi oldu.

Can kayıplarına ilişkin henüz bilgi alınamadı.

İsrail'in sabah saatlerindeki saldırılarında Gazze'nin batı kesiminde bir bina ile Refah kentinde iki bankanın vurulduğu bildirilmişti.

Şehit sayısı 83'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında 11 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 83'e yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 17'sinin çocuk, 7'sinin de kadın olduğu, yaralı sayısının da 487'ye ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 72, yaralı sayısını da 388 olarak duyurmuştu.

Hava saldırıları nedeniyle Gazzeliler, bayramın birinci gününde adeta evlerine hapsoldu, sokaklar sessizliğe büründü.

Bölgede İsrail saldırıları nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı.

İsrail polisi Kudüs'teki Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırdı: 3 yaralı

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Şam Kapısı'nda yaşanan olaylarda 3 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Şam Kapısı başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs, yaklaşık bir aydır İsrail polislerinin Filistinlilere saldırılarına ve Filistinli gençlerin onlara taşla karşılık verdiği şiddet olaylarına sahne oluyor.

Filistin Kızılayı dün akşam saatlerinde de İsrail polisinin Şam Kapısı ile Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki müdahalelerinde 24 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail vatandaşı 374 Filistinli gözaltına alındı

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail polisi gece saatlerinde, Yafa, Hayfa, Akka, Lid (Lod) ve Remle kentleri başta olmak üzere Arap kent ve beldelerinde operasyon düzenledi.

Haberde, İsrail polislerinin, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs’teki saldırı protestolarına katılan 374 İsrail vatandaşı Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bu operasyonun daha önce benzeri görülmemiş bir tutuklama dalgası olduğuna dikkat çekilen haberde, İsrail’e bağlı Filistin kent ve kasabalarında fanatik Yahudi saldırılarının arttığı ve 1948 topraklarındaki Filistin varlığına karşı İsrail medyasında da kışkırtma kampanyasının ivme kazandığı vurgulandı.

Haberde, Lid, Yafa, Remle, Nasıra, Hayfa ve Umm El-Fahm kentleri başta olmak üzere, İsrail polisi ile Filistinliler arasındaki çatışmaların sabahın erken saatlerine kadar devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusundan Arap nüfuslu kentlere ek 10 bölük asker

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, Savunma Bakanı Gantz’ın ülke çapındaki polis güçlerini takviye etmek için 10 ek sınır muhafız (sayısı belirtilmiyor) bölüğünü hizmete alma kararını imzaladığı belirtildi.

Haberde, Gantz'ın, “Aşırılık yanlısı ırk bazlı bir şiddet sürecin karşı olağanüstü haldeyiz.” sözüne yer verildi.

Söz konusu karar, bir yanda İsrailli Yahudiler ile İsrail polisi, diğer yanda İsrail vatandaşı Filistinliler (Yeşil Hat içindeki Araplar) arasında birçok şehirde şiddetli çatışmaların yaşandığı bir gecenin ardından geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, pek çok kentte İsrailli Yahudiler ile İsrail vatandaşı Filistinliler arasında yaşanan şiddet olaylarının iç savaşa evrilebileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail vatandaşı Filistinliler ile Yahudilerin bir arada yaşadığı Lid başta olmak üzere Tel Aviv’e bağlı Bat Yam ve Akka gibi kentlerde Filistinliler ile İsrailliler arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

İsrail'in resmi istatistik merkezinin verilerine göre, 9 milyonu aşkın ülke nüfusunun yaklaşık 2 milyonu Filistinlilerden oluşuyor ve bu rakam nüfusun yüzde 20’sine tekabül ediyor.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.