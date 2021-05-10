İsrail'in saldırlarında 215 Filistinli yaralandı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere saldırdı. Saldırılarda 215 Filistinli'nin yaralandığı bildirildi.

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı.

Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, Harem-i Şerif’ten ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Daha sonra Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verirken, İsrail polisi de Harem-i Şerif’tekilere saldırdı. Filistin Kızılay Cemiyeti, saldırılar sırasında bazı çalışanlarının Mescid-i Aksa’ya girişinin engellendiğini aktardı.

Filistin Kızılayı: Yaralananların sayısı 215'e çıktı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere müdahalesinde yaralı sayısı 215’e yükseldi.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, aralarında ağır yaralananların da bulunduğu 215 kişiden 153'ü hastanelere kaldırıldı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa alanı üzerinde insansız hava aracı (İHA) uçurdu.

Bunun üzerine çıkan olaylarda polis, Kıble Mescidi ve Kubbetüs Sahra da dahil olmak üzere Harem-i Şerif'teki tüm Filistinlilere müdahale etti.

Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs de yaralıların hastaneye götürüldüğü sırada İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını belirtti.

İsrail polisinin 7 Mayıs'taki müdahalesinde sırtına plastik mermi isabet eden AA foto muhabiri Mustafa Haruf, bu kez de Harem-i Şerif’teki olayları takip ettiği sırada göğsünden aynı şekilde yaralandı.

Haruf'un yanı sıra yaralanan başka gazetecilerin de bulunduğu öğrenildi.

Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği, 1967’deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, “Kudüs Günü” olarak kutluyor. Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.