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20 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İsrail'in son adımları Filistinlilere yönelik topyekun savaş ilanıdır

20 Ekim 2022, Perşembe 09:31
Filistin yönetimi, İsrail askerlerinin, Nablus kentini kuşatması, Mescid-i Aksa ve kentlere baskın düzenlemesinin, Filistin halkı ve yönetimine topyekun savaş ilanı olduğunu belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in uzun zamandır işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki ihlallerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in söz konusu düşüncesiz ve sorumsuz politikalarının tansiyonu yükselttiğini ve halkı patlama noktasına getirdiğini kaydeden Rudeyne, "Bu politika, güvenlik ve istikrar getirmeyecek bilakis durumu tehlikeli bir hale sokacak. Filistin halkı, işgalin devam etmesini hiçbir şekilde kabul etmeyecek." ifadesini kullandı.

Rudeyne, Nablus'ta 9 gündür devam eden kuşatma ile kent, köy, mülteci kampları, El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınların, Filistin halkı ve yönetimine topyekun savaş ilanı olduğunu vurguladı.

Rudeyne ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Nablus'taki kuşatma, baskınlar ve çocukların öldürülmesini yakından takip ettiğini ve herkesi İsrail'in izlediği bu politikanın sonuçlarına karşı uyardığını aktardı.

Yeni Filistin neslinin, İsrail işgalini sona erdirme konusunda daha kararlı ve güçlü olduğunu ve Filistin direniş birikiminin, işgal politikaları ile bölgesel ve uluslararası "şüpheli" anlaşmaları engellemeye muktedir olduğunu belirten Rudeyne, "Bölgedeki gerilim ve çatışmalar, Filistin meselesinin, Filistin halkının ve yönetiminin onayını alacak adil bir çözüme kavuşturulmadan çözülemez." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki silahlı eylemler

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria, son dönemde silahlı olaylarda artışa sahne oluyor.

İsrail güçlerine Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında, 8 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrail polisi ölmüş, biri ağır iki polis yaralanmıştı.

İsrail ordusu, saldırının şüphelisi olduğu iddia edilen Udey Temimi'nin Şuafat Mülteci Kampı'na saklandığını savunarak, yaklaşık 150 bin Filistinlinin yaşadığı kampı ve çevre mahallelerini 5 gün boyunca kuşatma altına almıştı.

Öte yandan, İsrail ordusu geçen haftalarda işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus ve Cenin kentlerine baskınlar düzenlemiş, çıkan olaylarda 10'dan fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi "Shavei Shomron" yakınlarında 11 Ekim'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüştü.

Kendilerini "Aslanların İni" şeklinde adlandıran Filistinli bir grup, yaptıkları açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.

İsrail askerleri, 12 Ekim'de de Nablus kentini kuşatma altına almıştı.

AA

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  • Özdemiroğlu

    20.10.2022 10:29:16

    israil'in (özellikle) Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi; esasında İslam Dünyası'na savaş ilanıdır.Bunu anlamayanların karşısına( eğer Müslümanlar karşı çıkmazsa, İlahi Adalet gereğini yapacaktır.Mescid-i Aksa,ya Müslümanlarındır, ya da hiç kimsenin değildir!

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