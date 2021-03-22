İsrail’in su oyunu

Gazze’dekİ Su Kurumu, İsrail’in engelleyeceği politikaları sebebiyle bölgede uzun süredir su krizi yaşandığını ve Filistinlilerin göçe zorlanmak istendiğini bildirdi.

Gazze Su Kurumu Başkan Vekili Mazin el-Benna, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Enformasyon Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu. Benna, Gazze Şeridi’ndeki su kuyularının yüzde 97’sinden fazlasının Dünya Su Örgütünün içme suyu standartlarını karşılamadığını söyledi.Gazze’deki su kaynaklarının yüzde 92’sinin yer altı sularına, yüzde 6’sının İsrail’den satın alınan suya, yüzde 2’sinin de deniz suyunun arıtılmasına dayandığını ifade eden Benna, Gazze’ye uygulanan siyasî ve ekonomik ablukanın, su tesislerinin inşası ve tamamlanması için finansman ve malzeme desteği sağlanmasını engellediğini aktardı. Bölgede uzun süredir su krizi yaşandığını söyleyen Benna, İsrail’in Filistinlileri yer altı ve yüzey sularından mahrum bırakarak, topraklarından göçe zorlamak amacıyla susuz bırakmaya çalıştığını vurguladı. AA

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