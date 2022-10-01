“İsrail’in suçlarıyla ilgili soruşturma başlatma” çağrısı

Filistin hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bir çocuğun İsrail askerlerinden kaçarken yüksekten düşerek ölmesine tepki göstererek, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) Filistinlilere yönelik suçlarla ilgili soruşturma başlatma çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın güneyindeki Beytullahim vilayetinde 7 yaşındaki Reyyan Süleyman’ın ölümüne yol açan olay, “barbarca bir suç” olarak nitelendirildi. “Bu olay, halkımıza karşı günlük olarak işlenen ve İsrail’in siyasetiyle onayladığı cinayet zincirinin halklarından biridir.” ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu cinayetin ayrıca İsrail ordusunun düştüğü ahlaki çöküşü gözler önüne serdiği vurgulandı. AA

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