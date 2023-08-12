"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

"İsrail'in varlığına son verilmeli"

12 Ağustos 2023, Cumartesi 14:17
Lübnan'ın İsrail sınırındaki Marun el-Ras köyünü ziyaret eden İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vahid Celalzade, "İsrail'in varlığına son verilmeli." dedi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre Celalzade, Lübnan temasları kapsamında beraberindeki heyetle ülkenin güneyinde Filistin-İsrail sınırında yer alan Marun el-Ras köyündeki İran Bahçesi'ni ziyaret etti.

Celalzade, İran devriminin lideri Ayetullah Humeyni'nin İsrail hakkındaki bir sözüne atıfta bulunarak, "İsrail'in varlığına son verilmelidir. İmam Hamaney de Siyonist oluşumun 25 yıldan daha fazla sürmeyeceğini söylemiştir." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, ülkesinin Lübnan'ı ve Hizbullah'ı desteklemeye devam edeceğini yineledi.

Hizbullah milletvekilinden, uzattığı "yardım eli için" İran'a teşekkür

Öte yandan İsrail sınırındaki köyde İran heyetini karşılayanlar arasında bulunan Lübnan Meclisindeki Hizbullah Milletvekili Hasan Faddallah, yıllardır Lübnan halkına sunduğu yardımlardan ötürü İran'a teşekkür etti.

İran'dan Lübnan'a uzanan yardım eline işaret eden Faddallah, "Özellikle ABD'nin yaptırımları üzerinden, Lübnan'a gelen oksijeni ve tüm yardımları kesmek isteyen taraflar var." dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Celalzade, dün başkent Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ve Filistinli siyasi parti temsilcileri ile bir araya gelmişti.

AA

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Güvensiz ürünlere 4,1 milyon lira ceza

    "İsrail'in varlığına son verilmeli"

    Avrupa alarm durumunda

    'O bize Allah'ın emaneti olarak geldi'

    "Olamaz, yapamazsınız" diyenlere inat...

    Yurt geneline yeni sıcaklık uyarısı!

    Fenerbahçe üç kulvarda da başarı hedefleniyor

    9 günde 148 orman yangını

    Krizin faturası vatandaşa yüklendi

    Her gün zam mı olur?

    Tek adam sistemi bütün ayarları bozdu

    Tarıma acil tedbir çağrısı

    Kira davaları mahkemeleri kilitledi

    Dijitalleşme yüz yüze iletişimi azalttı

    Lejyonella bakterisi sebebiyle boşaltıldı

    Gençlerin önceliği eğitim ve istihdam

    Lübnan devlet televizyonu "Tele Liban"ın ekranı karardı

    Kredi kartı harcamalarında rekor artış

    Saray, 2 bin emeklinin aylığını bir günde harcıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasiyi reddeden kafa iktidarda
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Kutuplaştırıcı siyaset ve sonuçları
    Genel

    Saray, 2 bin emeklinin aylığını bir günde harcıyor
    Hikmet Günaydın

    “Bizi unutanlara biz de akibetlerini unuttururuz”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Her gün zam mı olur?
    Faruk ÇAKIR

    Tarım öldü, ağlayanı da yok!
    H. Muharrem OKUR

    Mümtaz Gürler ve neşriyat
    Genel

    Tarıma acil tedbir çağrısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.