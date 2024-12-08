İsrail’in yaptığı tek şey bebekleri öldürmek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ordusuyla ilgili olarak “Askerî ahlâkı görüyorsunuz, bebekleri öldürürseniz askerî ahlakınız olur mu? Hayır. Ama dünyanın en ahlâklı ordusu olduğunu düşünen İsrail ordusu, yaptığı tek şeyin bebekleri öldürmek olduğunu gösteriyor.” dedi.

Ülkenin San Andres Adası’nda düzenlenen Dijital Eğitimi etkinliğinde konuşan Petro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “İsrail ordusu dünyanın en ahlâklı ordusudur” sözlerine atıfta bulundu. İsrail’in askerî operasyonların insanlık dışı boyutlara ulaştığını dile getiren Petro, Gazze’ye yapılan bombardımanda 20 bin bebeğin öldürüldüğünü söyledi.

***

Soykırımdan İsrail’in tüm kurumları sorumlu

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze’de işlenen soykırımın yalnız İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili olmadığını belirterek “Soykırım işlendiğinde, özellikle kendini hukuk devleti ilan etmiş bir ülkede, bu tek bir kişinin eylemi değildir. Diğer bakanlar nerede? Şu anda savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan yargılanan Netanyahu veya (eski Savunma Bakanı Yoav) Gallant’ı durdurmak için ne yaptılar? Parlamento neredeydi? Knesset neredeydi? Yargı neredeydi?” ifadelerini kullandı.

Albanese, Gazze’de süren soykırımın durdurulması için yapılması gerekenin sadece uluslararası hukuka uyulması olduğunu ancak bunu durdurmak için dünyanın başarısız olduğunu söyledi.

***

Uluslararası sistem sınıfta kaldı

Katar’da düzenlenen panelde konuşan Kolombiya Dışişleri Bakanı Gilberto Murillo, bebeklerin de olduğu 50 binden fazla Filistinli sivilin İsrail tarafından katledildiğine dikkati çekerek, 21’inci yüzyılda dünyanın gözünün önünde soykırım yapıldığını söyledi. Kurallara dayalı uluslararası düzene meydan okunduğunu belirten Murillo, uluslararası sistemin insanî krizi sona erdirecek kararları uygulayamadığını dile getirdi. Barguti de Norveç ve İspanya’nın Filistin konusunda doğru adımlar attığını belirterek, “Peki ya dünyanın geri kalanı? Peki ya ABD?” diye sordu.