İsrail’in yayılmacı iştahı büyüyor

Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak tehdidiyle ‘’yayılmacı iştahının’’ giderek büyüdüğünü belirtti, bu tehditler karşısında uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi’nde İsrail-Filistin sorununun görüşüldüğü oturumda konuşan Mansur, İsrail’deki seçimlerin ardından barış umudunun giderek azaldığını söyledi. Irkçılıkla suçladığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun işlediği ‘’savaş suçlarıyla’’ da ‘’utanmazca övündüğünü’’ ifade eden Mansur, ABD’yi de İsrail’in işlediği suçlara ortak olmakla suçladı. Netanyahu’nun Batı Şeria’yı ilhak etmekle tehdit ettiğini ve İsrail’in yayılmacı iştahının büyüdüğünü ifade eden Mansur, bu tehditler karşısında uluslar arası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

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