İsrail’in yıkım ve işgal karnesi

İsrail’in, bu yıl Filistinlilere ait 950 binayı yıktığı, 113 bin dönümden fazla araziye el koyduğu ve yaklaşık 19 bin meyve ağacını da telef ettiği bildirildi.

Filistin’de faaliyet yürüten sivil toplum örgütü Arazi Araştırmaları Merkezi, İsrail ordusunun 2022 yılında Filistinlilere ait taşınmaz mallara yönelik ihlallerine ilişkin bir rapor yayımladı. Rapora göre, İsrail ordusu, yıl içinde Filistinlilere ait 950 ev ve binayı yıktı, 113 bin 435 dönüm araziye el koymanın yanı sıra çoğunluğu zeytin ağacından oluşan 18 bin 900 meyve ağacını çeşitli şekillerde telef etti. İsrail ordusunun Filistin’de yağmur sularının toplandığı 66 su kuyusunu yıktığına vurgu yapılan raporda, 3 bin 707 dönüm ziraat alanı ve meranın kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi. Raporda ayrıca, tüm bu icraatlerin işgal hükümetinin daha önce yapmış olduğu anlaşmaları yerle bir ettiği ve iki devletli çözümü imkansız hale getiren yeni emrivakiler dayattığı vurgulandı. AA

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