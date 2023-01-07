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8 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

İsrail’in zihniyeti ‘ırkçı sömürgecilik’

07 Ocak 2023, Cumartesi 23:32
Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, İsrail’in Filistin’e yönelik yaptırım kararı almasına, “Bu uygulamalar, işgalci İsrail devletinde hükümete hakim olmaya başlayan ırkçı sömürgeci zihniyetin bir ifadesidir” dedi.

Filistin Yönetimi, İsrail’in Filistin’e yönelik 5 maddelik yaptırım kararı almasını “sömürgeci ırkçılık” olarak niteledi. Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, Birleşmiş Milletler’de (BM) İsrail’in işgal ve ihlallerine karşı girişim başlatan Filistin’e yönelik Tel Aviv yönetiminin bir dizi yaptırım kararı almasını değerlendirdi.

Dik, “Bu uygulamalar, işgalci İsrail devletinde hükümete hakim olmaya başlayan ırkçı sömürgeci zihniyetin bir ifadesidir.” dedi. Filistinli yetkili, “Bu, Filistin halkına ve onların liderliğine karşı uygulanan bir tür organize devlet terörüdür.” ifadelerini kullandı. Uluslararası hukuk nezdinde İsrail’e karşı mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Dik, şöyle devam etti: “Bu yaptırımlar, Filistin halkını ve liderliğini, işgalci İsrail’in ihlalleri ve suçlarının ortaya çıkarılması ve ondan hesap sorulması için uluslararası hukukun izin verdiği ölçüde siyasi, hukuki ve diplomatik girişimleri sürdürmekten caydırmayacak.”

İsrail’in yaptırım kararları 

İsrail hükümeti, BM’de Tel Aviv’in işgal ve ihlallerine karşı girişim başlatan Filistin’e yönelik bugün 5 maddelik yaptırım kararı aldığını duyurmuştu. 

İsrail hükümetine bağlı milli güvenlikten sorumlu küçültülmüş bakanlar komitesi “Güvenlik Kabinesi”nin, “Filistin yönetiminin İsrail devletine yönelik siyasi ve hukuki savaş açma kararına karşı alınan” bir dizi adımı onayladığı bildirilmişti. 

Bu kapsamda İsrail, işgal altındaki Filistin’e giden fonların kesilmesi, Filistinli yetkililere uygulanan imtiyazların kaldırılması, insanî yardım kuruluşlarının işgal altındaki Batı Şeria’daki faaliyetlerinin engellenmesini de içeren 5 maddelik yaptırım listesi açıklamıştı.

AA

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