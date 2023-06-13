İsrail’in zorunlu göç uygulaması “savaş suçu”

Filistin Kudüs İşleri Bakanlığı, İsrail makamlarının Kudüs’te uyguladığı zorunlu göç politikasının “savaş suçu” teşkil ettiğini, buna karşı acil ve kararlı adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Kudüs İşleri Bakanlığından, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinli bir aileyi 50 yıldır yaşadığı evden çıkarma kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Sub Leben ailesinin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde (Bab el-Amud Mahallesi’nde) yer alan Akabe el-Halidiyye’deki evlerinden zorla çıkarılması, yargı ve Yahudi yerleşim grupları dahil her düzeydeki işgal gücünün katıldığı bir savaş suçu teşkil ediyor.” ifadeleri kullanıldı. AA

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