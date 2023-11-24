İsrail ''insani ara''yı da dinlemedi, evlerini görmek için yola çıkan Filistinlilere ateş açtı!

İsrail ordusunun, çatışmalara insani ara verilen Gazze Şeridi'nde bölgenin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinden, Gazze kentine ve kuzey bölgelerine dönmeye çalışan yerinden edilmiş Filistinlilere ateş açtı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişi öldü, çoğu ayağından olmak üzere çok sayıda kişi de yaralandı.

Yaralıların ambulanslarla Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyini ayıran Gazze kenti çevresindeki Şehitler Kavşağı'ndan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldüğünü bildirdi.

İnsani aranın başlamasıyla binlerce Filistinli evlerini görmek içi yola çıktı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bombardımandan kaçmak zorunda kalan yüz binlerce Filistinli, çatışmalara 4 günlük insani aranın başlamasıyla bölgenin güney ve orta kesiminde yer alan evlerini görmek için yola çıktı.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in 7 Ekim'den itibaren uyguladığı tam abluka sebebiyle iletişim ve ulaşım oldukça zorlaştı. Bu nedenle Gazze'de yaşayan Filistinliler, İsrail ordusunun ağır bombardımana tuttuğu ve karadan girdiği bölgelerdeki yakınlarını görme veya onlarla iletişim kurma imkanı bulamadı.

İsrail ordusunun saldırılarından kaçarak sığınma merkezlerinde toplanan Gazze sakinleri, güney ve orta kesimlerinde arkada bıraktıkları evleri ve yakınlarıyla buluşmak umuduyla geri dönmeye başladılar.

Gazze'nin kuzeyinde ise İsrail'in yoğun bombardımanı sebebiyle gerçekleşen büyük yıkıma rağmen bölgeden ayrılmayan Filistinliler, 4 günlük insani arada, saldırılardan kurtulabilmiş evlerini görmeyi umuyor.

Ancak kuzeyden güneye tehcir edilen yüz binlerce Gazzeli, geri dönmek isteseler de İsrail ordusu buna izin vermiyor.

İsrail ordusundan "kuzeye dönmeyin" bildirisi

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ve Gazze kentinden güneye tehcir edilen Filistinlileri geri dönmemeleri konusunda uyardı.

İsrail savaş uçaklarından sabah saatlerinde Gazze'nin güney kesimlerine atılan bildirilerde, "Gazze Şeridi sakinlerine, savaş henüz bitmedi. İnsani ara geçicidir, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ise tehlikeli savaş bölgesidir ve orada dolaşmak yasaktır." ifadeleri yer aldı.

Buradaki Filistinlilerin Gazze'nin güneyinde kalmaya devam etmeleri gerektiği aktarılan bildirilerde, sadece Gazze'nin kuzeyinden güneyine Salahaddin Caddesi'nden geçişin serbest olduğuna işaret edildi.

Bildirilerde, "Kuzeye dönmek yasak ve tehlikeli, sizin ve ailenizin kaderi sizin elinizde." ifadeleri kullanıldı.

İsrail savaş uçakları, söz konusu bildirileri Gazze'deki Filistinlilerin kuzeye geri dönme çağrılarından sonra attı.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın Eriha kentindeki Akabe Cebr Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bir evi kuşattı.

Baskın yapan İsrail askerleri ile kamp sakinleri arasında kısa süreliğine çatışma çıktı. İsrail ordusu, söz konusu evden biri yaralı olmak üzere 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail makamlarının, Akabe Cebr Mülteci Kampı'ndaki baskınında yaralanan 22 yaşındaki Muhammed el-Hanavi'nin öldüğünü kendilerine ilettiği belirtildi.

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinli daha vefat etti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, 17 Kasım'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki Amir Nizar Hayrallah vefat etti.

Hayrallah, İsrail güçlerinin Tulkerim Mülteci Kampı'na insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediği baskın sırasında yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 230 Filistinli vefat etti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.